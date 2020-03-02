Греція, чиї кордони проривають мігранти, припинила приймати заяви про притулок

Греція заблокувала прийняття нових клопотань про надання притулку на наступний місяць після того, як Туреччина "відкрила кордон" для мігрантів до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про призупинення прийому клопотань про надання притулку в неділю ввечері. Він сказав, що Греція "підвищила рівень стримування на своїх кордонах до максимуму".

"Кордони Греції - це зовнішні кордони Європи. Ми будемо їх захищати… Ще раз, не намагайтеся в'їхати в Грецію незаконно - вас повернуть назад", - попередив він.

Грецькі чиновники раніше заявили, що вони зупинили майже 10 тисяч мігрантів, які проривають її сухопутний кордон з Туреччиною. Деякі мігранти кидали каміння та металеві прути, коли їх зупиняли на кордоні. Грецькі прикордонники застосовували сльозогінний газ.

Туреччина заявляє, що не може впоратися з кількістю людей, що рятуються від війни в Сирії. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що з п'ятниці Анкара не спинятиме мігрантів, які хочуть потрапити в сусідні держави-члени ЄС – до Греції і Болгарії.

Він ухвалив таке рішення після того, як щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито в результаті повітряних ударів армії Асада в провінції Ідліб на півночі Сирії минулого тижня.