Понад 500 мігрантів у неділю дісталися грецьких островів - ЗМІ

Понад 500 мігрантів в неділю дісталися грецьких егейських островів Лесбос, Самос та Хіос, заявив представник грецької поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щонайменше сім суден з понад 300 мігрантами на борту досягли острова Лесбос, заявив чиновник. Деякі операції ще тривали. Ще 150 мігрантів дісталися острова Самос.

Нагадаємо, Греція заявила про організовану спробу проникнення на її кордонах, звинувативши Туреччину в активному координуванні мігрантів.

29 лютого було 9600 спроб порушити грецькі кордони, заявила влада.

Міжнародна організація з міграції заявила, що уздовж грецько-турецького кордону зібралося вже 13 тисяч осіб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що близько 18 тисяч мігрантів перетнули кордон Туреччини з Європою. Він сказав, що Туреччина не буде їх стримувати. Це сталося після загострення ситуації в сирійському Ідлібі.