Греция, чьи границы прорывают мигранты, прекратила принимать заявления об убежище

Греция заблокировала принятие новых ходатайств об убежище на следующий месяц после того, как Турция "открыла границу" для мигрантов в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о приостановлении приема ходатайств о предоставлении убежища в воскресенье вечером. Он сказал, что Греция "повысила уровень сдерживания на своих границах до максимума".

"Границы Греции - это внешние границы Европы. Мы будем их защищать ... Еще раз, не пытайтесь въехать в Грецию незаконно - вас вернут обратно", - предупредил он.

Греческие чиновники ранее заявили, что они остановили почти 10 тысяч мигрантов, которые прорывают ее сухопутную границу с Турцией. Некоторые мигранты бросали камни и металлические прутья, когда их останавливали на границе. Греческие пограничники применяли слезоточивый газ.

Турция заявляет, что не может справиться с количеством людей, которые спасаются от войны в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что с пятницы Анкара не будет сдерживать мигрантов, которые хотят попасть в соседние государства-члены ЕС - в Грецию и Болгарию.

Он принял такое решение после того, как по меньшей мере 33 турецких солдат были убиты в результате воздушных ударов армии Асада в провинции Идлиб на севере Сирии на прошлой неделе.