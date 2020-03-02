У Німеччині 150 хворих на коронавірус у 10 федеральних землях

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 150, за вчорашній день зафіксували 21 новий випадок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Президент Інститут Роберта Коха заявив, що німецькій владі вдалося визначити шляхи інфікування 140 пацієнтів. Інститут – урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.

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Більш ніж половина випадків, 86, зафіксовано у найбільш населеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У понеділок в регіоні закриють кілька шкіл, щоб запобігти розповсюдженню вірусу.

Загалом випадки захворювання зафіксовані у 10 з 16 федеральних земель. Наймолодшому пацієнту в Німеччині всього два роки, найстаршому - 68 років.

Рівень попередження про небезпеку захворювання сьогодні був підвищений до "помірного".

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що поки не бачить підстав закривати кордони у Європі через коронавірус.