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В Германии – 150 больных коронавирусом в 10 федеральных землях

Понедельник, 2 марта 2020, 13:37

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 150, за вчерашний день зафиксировали 21 новый случай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Президент Институт Роберта Коха заявил, что немецким властям удалось определить пути инфицирования 140 пациентов. Институт - правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

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Более половины случаев, 86, зафиксировано в наиболее населенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В понедельник в регионе закроют несколько школ, чтобы предотвратить распространение вируса.

В целом случаи заболевания зафиксированы в 10 из 16 федеральных земель. Самому молодому пациенту в Германии всего два года, самому старшему - 68 лет.

Уровень предупреждения об опасности заболевания сегодня был повышен до "умеренного".

Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что пока не видит оснований закрывать границы в Европе из-за коронавируса.

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Коронавирус Германия
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