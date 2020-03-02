У Австрії кількість випадків коронавірусу зросла до 16

Кількість інфікованих новим коронавірусом в Австрії збільшилася до 16 осіб за минулі вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

У неділю у Відні підтвердили два випадки захворювання у місцевих мешканців і два – у туристів. Ще по одному виявили у Нижній Австрії та Зальцбурзі.

Загалом в Австрії дев'ять підтверджених випадків зафіксували у Відні, по два у Тіролі, Нижній Австрії і Зальцбурзі та один у Штирії.

За даними медиків, більшість хворим мають легкі симптоми, лише один 72-річний пацієнт протягом певного часу лікується в реанімаційному відділенні і його стан вважається важким.