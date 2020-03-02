У Франції перекинувся шкільний автобус, 20 дітей постраждали

На південному заході Франції в муніципалітеті Турнан (департамент Жер) вранці у понеділок перекинувся шкільний автобус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Аварія сталася близько 9.15 ранку.

В автобусі на момент ДТП перебували 44 школярі. В результаті 20 з них отримали незначні травми.

На місце події спрямували 55 рятувальників, які надали допомогу потерпілим.

Обставини аварії поки невідомі, однак мер міста Турнан згадав про сильні пориви вітру цього дня.

Шторм цього дня вирує у кількох департаментах південного заходу Франції.