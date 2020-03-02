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Во Франции перевернулся школьный автобус, 20 детей пострадали

Понедельник, 2 марта 2020, 14:41

На юго-западе Франции в муниципалитете Турнан (департамент Жер) утром в понедельник перевернулся школьный автобус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

Авария произошла около 9.15 утра.

В автобусе на момент ДТП находились 44 школьника. В результате 20 из них получили незначительные травмы.

На место происшествия направили 55 спасателей, которые оказали помощь пострадавшим.

 

Обстоятельства аварии пока неизвестны, однако мэр города Турнан упомянул о сильных порывах ветра в этот день.

Шторм этого дня бушует в нескольких департаментах юго-запада Франции.

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