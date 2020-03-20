В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, у МЗС спростовують дані про 5 загиблих

В італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла ще одна громадянка України..

Відповідну інформацію "Європейській правді" підтвердили в МЗС України.

"19 березня у медичному закладі на території провінції Бергамо (Італія) внаслідок захворювання на COVID-19 померла громадянка України 1958 року народження. Наші консули встановили зв'язок з родичами померлої громадянки і надають необхідне сприяння", - повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко в коментарі ЄП.

Раніше голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький повідомив, що померла Українка родом з Львівської області і мешкала у містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо.

Представники української діаспори стверджують, що кількість українців, що загинули через коронавірус в Італії, є вищою.

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"На жаль, по 5 випадках є неофіційне підтвердження щодо зараження коронавірусом. Немає достовірної інформації щодо молодої людини (шостого загиблого. - ЄП)", - повідомив Городецький, навівши імена та деякі інші деталі цих людей.

Втім, як офіційні представники МЗС, так і джерела ЄвроПравди у дипвідомстві наполягають, що ця інформація не є підтвердженою і не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус COVID-19.