В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка, в МИД опровергают данные о 5 погибших

В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины.

Соответствующую информацию "Европейской правде" подтвердили в МИД Украины.

"19 марта в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо (Италия) вследствие заболевания COVID-19 умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Наши консулы установили связь с родственниками умершей и оказывают необходимое содействие", - сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии ЕП.

Ранее глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что умершая украинка родом из Львовской области и жила в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо.

Представители украинской диаспоры утверждают, что жертвами коронавируса в Италии стали шесть украинцев. Однако МИД пока официально подтверждает двух погибших.

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"К сожалению, по пяти из указанных случаев есть неофициальное подтверждение о заражении коронавирусом. Нет достоверной информации о молодом человеке (шестом погибшем. - ЕП) ", - сообщил Городецкий, приведя имена и некоторые другие детали об этих людях.

Впрочем, как официальные представители МИД, так и источники ЕвроПравды в дипведомстве настаивают, что эта информация не является подтвержденной и не соответствует действительности.

Напомним, 13 марта в итальянской больнице умерла гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.