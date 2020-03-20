У Польщі загрожує штраф молодику, який втік з карантину на побачення
У Польщі 21-річний чоловік замість того, що перебувати в карантині, втік на побачення з дівчиною – за це йому загрожує штраф.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Молодий чоловік з міста Остшешув потрапив у примусовий 14-денний карантин. Як і всі, хто перебуває в примусовій ізоляції, він перебував під поліцейським контролем. Коли правоохоронці прибули до його дому, виявилося, що чоловіка немає всередині.
"Він вийшов з дому, незважаючи на карантин. Він також не відповідав на дзвінки від поліції", - пояснює Адам Ющак, прессекретар районного відділення поліції в Остшешуві.
З'ясувалося, що молодий чоловік хотів побачитися зі своєю дівчиною.
"Його швидко знайшли. Поліцейські, дотримуючись усіх запобіжних заходів, умовили його повернутися до місця карантину", - повідомив Ющак.
Зазначається, що дівчина на побачення не з’явилася.
За свою вкрай безвідповідальну поведінку чоловік тепер може дорого заплатити. Йому загрожує штраф у розмірі 10 тисяч злотих (2200 євро).
"Покарання суворе, але адекватне серйозності вчинку і потенційної небезпеки, яку він міг накликати на інших", - каже Ющак.