В Польше грозит штраф молодому человеку, сбежавшему с карантина на свидание
В Польше 21-летний мужчина вместо того, что находиться в карантине, убежал на свидание с девушкой – за это ему грозит штраф.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Молодой человек из города Остшешув попал в принудительный 14-дневный карантин. Как и все, кто находится в принудительной изоляции, он находился под полицейским контролем. Когда правоохранители прибыли в его дом, оказалось, что мужчины нет внутри.
"Он вышел из дома, несмотря на карантин. Он также не отвечал на звонки от полиции", - объясняет Адам Ющак, пресс-секретарь районного отделения полиции в Остшешуве.
Выяснилось, что молодой человек хотел увидеться со своей подругой.
"Его быстро нашли. Полицейские, соблюдая все меры, уговорили его вернуться к месту карантина", - сообщил Ющак.
Отмечается, что девушка на свидание не явилась.
За свою крайне безответственное поведение мужчина теперь может дорого заплатить. Ему грозит штраф в размере 10 тысяч злотых (2200 евро).
"Наказание суровое, но адекватное серьезности поступка и потенциальной опасности, которую он мог навлечь на других", - говорит Ющак.