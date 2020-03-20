В Польше грозит штраф молодому человеку, сбежавшему с карантина на свидание

В Польше 21-летний мужчина вместо того, что находиться в карантине, убежал на свидание с девушкой – за это ему грозит штраф.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Молодой человек из города Остшешув попал в принудительный 14-дневный карантин. Как и все, кто находится в принудительной изоляции, он находился под полицейским контролем. Когда правоохранители прибыли в его дом, оказалось, что мужчины нет внутри.

"Он вышел из дома, несмотря на карантин. Он также не отвечал на звонки от полиции", - объясняет Адам Ющак, пресс-секретарь районного отделения полиции в Остшешуве.

Выяснилось, что молодой человек хотел увидеться со своей подругой.

"Его быстро нашли. Полицейские, соблюдая все меры, уговорили его вернуться к месту карантина", - сообщил Ющак.

Отмечается, что девушка на свидание не явилась.

За свою крайне безответственное поведение мужчина теперь может дорого заплатить. Ему грозит штраф в размере 10 тысяч злотых (2200 евро).

"Наказание суровое, но адекватное серьезности поступка и потенциальной опасности, которую он мог навлечь на других", - говорит Ющак.