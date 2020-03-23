Від сильного землетрусу в Хорватії постраждали 17 людей

17 людей постраждали внвслідок сильного землетрусу в Хорватії, яка живе в особливому режимі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Землетрус магнітудою 3,5 стався в неділю вранці у хорватській столиці Загребі, спричинивши паніку, евакуацію лікарень та руйнування будівель, включаючи знаменитий столичний собор - усе це на тлі часткового блокування через коронавірус.

Підліток перебуває у критичному стані, ще 16 людей отримали тілесні ушкодження.

Принаймні чотири слабші поштовхи сталися після першого найсильнішого. Прем'єр-міністр Андрей Пленкович заявив, що землетрус був найбільшим у Загребі за останні 140 років.

В багатьох будівлях виникли тріщини, стіни та дахи - пошкоджені, вулиці завалило сміттям. Повідомлялося також про декілька пожеж.

Через коронавірус влада закликала людей уникати громадських територій, таких як парки та сквери, але чимало з них не мали іншого вибору, коли повибігали зі своїх будинків.

У Хорватії дозволені зібрання до п'яти людей. Також у суботу Національний штаб цивільного захисту Хорватії прийняв рішення призупинити рух громадського транспорту, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

На сьогодні у Хорватії підтверджено 235 випадків коронавірусу.