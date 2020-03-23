В результате сильного землетрясения в Хорватии пострадали 17 человек

17 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Хорватии, которая живет в особом режиме из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, вызвав панику, эвакуацию больниц и разрушение зданий, включая знаменитый столичный собор - все это на фоне частичного блокирования из-за коронавируса.

Подросток находится в критическом состоянии, еще 16 человек получили телесные повреждения.

По крайней мере четыре слабых толчка произошли после первого сильного. Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что землетрясение было крупнейшим в Загребе за последние 140 лет.

Во многих зданиях появились трещины, стены и крыши - повреждены, улицы завалило мусором. Сообщалось также о нескольких пожарах.

В связи с эпидемией коронавируса власти призвали людей избегать общественных мест, таких как парки и скверы, но у многих из них не было другого выбора, когда они выбежали из своих домов.

В Хорватии разрешены собрания до пяти человек. Также в субботу Национальный штаб гражданской защиты Хорватии принял решение приостановить движение общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На сегодня в Хорватии подтверждено 235 случаев коронавируса.