В результате сильного землетрясения в Хорватии пострадали 17 человек
17 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Хорватии, которая живет в особом режиме из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, вызвав панику, эвакуацию больниц и разрушение зданий, включая знаменитый столичный собор - все это на фоне частичного блокирования из-за коронавируса.
Подросток находится в критическом состоянии, еще 16 человек получили телесные повреждения.
По крайней мере четыре слабых толчка произошли после первого сильного. Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что землетрясение было крупнейшим в Загребе за последние 140 лет.
Во многих зданиях появились трещины, стены и крыши - повреждены, улицы завалило мусором. Сообщалось также о нескольких пожарах.
В связи с эпидемией коронавируса власти призвали людей избегать общественных мест, таких как парки и скверы, но у многих из них не было другого выбора, когда они выбежали из своих домов.
В Хорватии разрешены собрания до пяти человек. Также в субботу Национальный штаб гражданской защиты Хорватии принял решение приостановить движение общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
На сегодня в Хорватии подтверждено 235 случаев коронавируса.