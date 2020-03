У США вперше підтвердили коронавірус у сенатора

Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол захворів на коронавірус, ставши першим сенатором США, який здав позитивний тест.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву сенатор поширив у неділю.

У заяві зазначається, що сенатор почувається добре і перебуває на карантині.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.