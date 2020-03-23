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У США вперше підтвердили коронавірус у сенатора

Понеділок, 23 березня 2020, 09:19

Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол захворів на коронавірус, ставши першим сенатором США, який здав позитивний тест.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву сенатор поширив у неділю.

У заяві зазначається, що сенатор почувається добре і перебуває на карантині.

"Його хвороба протікає безсимптомно, і його перевірили в межах перестороги через велику кількість подорожей та подій. Йому не було відомо про прямий контакт із інфікованою людиною", - йдеться у заяві сенатора в Twitter.

За даними CNN, два тижні тому Пол відвідав велику громадську подію в Луїсвіллі, штат Кентуккі, де згодом кілька присутніх здали позитивний тест на коронавірус, зокрема, дружина мера.

Після цієї заяви сенатори від штату Юта від республіканців та демократів Майк Лі та Мітт Ромні оголосили, що перейдуть на карантин.

У США станом на 22 березня було зафіксовано 34 276 випадків зараження коронавірусом у всіх 50 штатах, 413 людей померли.

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Коронавірус США
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