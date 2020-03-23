В США впервые подтвердили коронавирус у сенатора

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, став первым сенатором США, чей тест дал позитивный результат.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление сенатор распространил в воскресенье.

В заявлении отмечается, что сенатор чувствует себя хорошо и находится в карантине.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

"Его болезнь протекает бессимптомно, его проверили в качестве меры предосторожности из-за большого количества путешествий и посещенных мероприятий. Ему не было известно о прямом контакте с инфицированным лицом", - говорится в заявлении сенатора в Twitter.

По данным CNN, две недели назад Пол посетил крупное общественное мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, где впоследствии несколько присутствующих сдали положительный тест на коронавирус, в частности, жена мэра города.

После этого заявления сенаторы от штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни объявили, что перейдут на карантин.

В США по состоянию на 22 марта было зафиксировано 34 276 случаев заражения коронавирусом во всех 50 штатах, 413 человек скончались.