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В США впервые подтвердили коронавирус у сенатора

Понедельник, 23 марта 2020, 09:19

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, став первым сенатором США, чей тест дал позитивный результат.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление сенатор распространил в воскресенье.

В заявлении отмечается, что сенатор чувствует себя хорошо и находится в карантине.

"Его болезнь протекает бессимптомно, его проверили в качестве меры предосторожности из-за большого количества путешествий и посещенных мероприятий. Ему не было известно о прямом контакте с инфицированным лицом", - говорится в заявлении сенатора в Twitter.

По данным CNN, две недели назад Пол посетил крупное общественное мероприятие в Луисвилле, штат Кентукки, где впоследствии несколько присутствующих сдали положительный тест на коронавирус, в частности, жена мэра города.

После этого заявления сенаторы от штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни объявили, что перейдут на карантин.

В США по состоянию на 22 марта было зафиксировано 34 276 случаев заражения коронавирусом во всех 50 штатах, 413 человек скончались.

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Коронавирус США
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