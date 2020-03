В США впервые подтвердили коронавирус у сенатора

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, став первым сенатором США, чей тест дал позитивный результат.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление сенатор распространил в воскресенье.

В заявлении отмечается, что сенатор чувствует себя хорошо и находится в карантине.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.