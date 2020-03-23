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Коронавірус: у Європарламенті повідомляють про смерть одного з працівників

Понеділок, 23 березня 2020, 17:39

У Європарламенті повідомили про смерть одного з працівників, який захворів на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

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"З великим жалем повідомляємо вам про першу смерть нашого колеги з Європарламенту від COVID-19", - написав у листі для співробітників Крістіан Кнудсен, генеральний директор Європарламенту з кадрових питань.

Він зазначив, що загиблий працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій та технологічної підтримки.

Нагадаємо, 20 березня перший депутат Європарламенту - Адам Ярубас від Європейської народної партії - повідомив, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Він зазначав, що перебуває у лікарні, але почувається добре.

Прессекретар Європейського парламенту повідомив, що інституції на той час не було відомо про інші випадки зараження серед членів Європарламенту, та зазначив, що установа намагається відстежувати контакти і інформувати усі людей, які можуть піддаватися ризику.

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС затвердила рішення про спрощення прийняття рішень в письмовому вигляді через неможливість проводити зустрічі під час поширення коронавірусу.

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Коронавірус Європарламент
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