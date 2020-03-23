Коронавирус: в Европарламенте сообщают о смерти одного из сотрудников
Понедельник, 23 марта 2020, 17:39
В Европарламенте сообщили о смерти одного из сотрудников, который заразился коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"С большим сожалением сообщаем вам о первой смерти нашего коллеги из Европарламента от COVID-19", - написал в письме для сотрудников Кристиан Кнудсен, генеральный директор Европарламента по кадровым вопросам.
Он отметил, что погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.
Детали через несколько минут ...
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