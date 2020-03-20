Перший депутат Європарламенту підтвердив, що в нього коронавірус

Адам Ярубас, член Європарламенту від Європейської народної партії, підтвердив у п'ятницю, що у нього позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я перебуваю в лікарні, і я почуваюся добре. Я впораюся з цим, і ми всі пройдемо через це. Мусимо!", - написав він у Twitter.

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Він попросив своїх фоловерів залишатися вдома, щоб уникнути поширення вірусу.

Ярубас - перший член Європарламенту, який оголосив про інфікування коронавірусом. Прессекретар Європейського парламента повідомив, що інституції наразі не відомо про інші випадки зараження серед членів Європарламенту, пише видання Politico.

Речник заявив, що установа намагається відстежувати контакти і інформувати усі людей, які можуть піддаватися ризику.

Відповідно до протоколів парламенту, особи, які близько контактували з зараженими, повинні самоізолюватися.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив про рішення самоізолюватися у Брюсселі після того, як нещодавно повернувся з Італії.

Раніше Європарламент скоротив свою пленарну сесію в Брюсселі через поширення нового коронавірусу.







