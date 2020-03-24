Іспанія: більше 500 померлих за добу, загальне число заражень наблизилось до 40 тисяч

В Іспанії протягом останньої доби від коронавірусу померли 514 людей, що на 24% більше, ніж добою раніше.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Іспанії, повідомляє "Європейська правда".

Кількість людей, інфікованих коронавірусом в Іспанії, збільшилася за останні 24 години на 6582 людини, особливо в Каталонії і Мадриді, досягнувши 39 673 випадків. Зростання в порівнянні з попередньою добою склало 20%. 2636 людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Загальне число смертей від коронавірусу зросло до 2696.

Всього від початку епідемії в Іспанії видужали майже 3800 людей.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом в Іспанії заразилися майже 4 тисячі медичних працівників.