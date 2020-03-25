Британія планує звільнити 3,5 тисячі в’язнів через коронавірус

Уряд Великої Британії розглядає можливість звільнення злочинців із в'язниць в Англії та Уельсі, щоб зменшити тиск на пенітенціарну систему, викликану пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Міністр юстиції Роберт Бакленд заявив, що вірус становить "гострий" ризик у в'язницях, багато з яких переповнені.

Читайте також Парламент Британії припиняє роботу на чотири тижні

Близько 3500 співробітників в'язниць - близько 10% від усіх співробітників - у вівторок не вийшли на роботу, бо хворіли або самоізолювались.

За словами Бакленда, звільнення деяких засуджених може допомогти "полегшити" тиск. Міністр сказав Комітету з питань правосуддя, що прагне використати звільнення за тимчасовим дозволом, коли ув'язнених випускають на короткий термін після оцінки ризику.

Він також зазначив, що декого із 9000 ув'язнених, які перебувають під вартою і чекають суду, можуть випустити під заставу, якщо це буде безпечно.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Франції найближчими днями дозволить звільнення 5 тисяч в’язнів, чиї терміни ув’язнення закінчуються, через загрозу поширення коронавірусу у тюрмах.