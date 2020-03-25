Британия планирует освободить 3,5 тысячи заключенных из-за коронавируса

Правительство Великобритании рассматривает возможность освобождения преступников из тюрем в Англии и Уэльсе, чтобы уменьшить давление на пенитенциарную систему, вызванное пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Министр юстиции Роберт Бакленд заявил, что вирус представляет "острый" риск в тюрьмах, многие из которых переполнены.

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Около 3500 сотрудников тюрем - около 10% от всех сотрудников - во вторник не вышли на работу, потому что болели или изолировались.

По словам Бакленд, освобождение некоторых осужденных может помочь "облегчить" давление. Министр сказал комитету по вопросам правосудия, что хочет использовать освобождение по временным разрешениям, когда заключенных выпускают на короткий срок после оценки риска.

Он также отметил, что некоторых из 9000 заключенных, находящихся под стражей и ожидающих суда, могут выпустить под залог, если это будет безопасно.

Напомним, Министерство юстиции Франции в ближайшие дни позволит освободить 5000 заключенных, чей срок заключения истекает, из-за угрозы распространения коронавируса в тюрьмах.