Парламент Британії припиняє роботу на чотири тижні

Парламент Великої Британії має намір призупинити проведення засідань принаймні на чотири тижні з середи в рамках зусиль по уповільненню розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Парламент повинен був закритися на тритижневу Великодню перерву з 31 березня, але тепер депутати підуть на перерву на тиждень раніше, оскільки зростає ризик зараження політики і співробітників.

Парламент вже закритий для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони могли сидіти на більшій відстані один від одного відповідно до рекомендацій із соціального дистанціювання.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік сказав, що, хоча більшість законодавців хотіли, щоб парламент продовжував засідати, щоб уважно стежити за урядом, важливо також захистити співробітників, які там працюють.

"Я впевнений, що парламент повернеться після Великодніх канікул, і я думаю, що дійсно важливо, яким би глибоким і серйозним ця криза не була, щоб парламент в тій або іншій формі продовжував функціонувати", - сказав він.

Очікується, що верхня палата, Палата лордів, в середу затвердить надзвичайне законодавство, надавши владі широкі повноваження для боротьби зі зростаючим спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, у Великій Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

23 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої потреби.

Таким чином Британія радикально змінила стратегію реагування на пандемію. Раніше країна не планувала обмежувати поширення вірусу серед молодого населення, а хотіла виробити національний імунітет до хвороби.