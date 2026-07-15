Польща хоче "захищеного" найменування ЄС для підвиду свійських гусей, у Німеччині проти

Польща та Німеччина сперечаються стосовно того, чи підвид домашньої гуски, який Варшава хоче захистити правилами про захищене географічне найменування, заслуговує на такий статус.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Між Варшавою та Берліном починається новий етап офіційної суперечки стосовно того, чи так звана польська вівсяна гуска заслуговує на захист за правилами ЄС про захищене географічне найменування.

Після запуску відповідних процедур з боку Польщі від Німеччини надійшли заперечення з аргументами, що цей підвид свійської гуски з особливостями його вигодовування не є виключно польським.

У Єврокомісії підтвердили, що на початку липня передали письмові німецькі аргументи польській стороні. Зараз з ними ознайомлюються та комунікують з Німеччиною щодо дати двосторонніх консультацій.

Польща та Німеччина мають три місяці на досягнення компромісної домовленості, період може бути продовжений максимум на додаткові три місяці.

У польській індустрії вважають контраргументи Німеччини такими, що мають економічну мотивацію і демонструють острах того, що поява захищеного географічного найменування для цього м’яса посилить конкуренцію з боку польських виробників.

Німеччина є найбільшим імпортером польської гусятини і закуповує близько двох третин всього експорту.

Польська вівсяна гуска традиційно вигодовується зеленню та вівсяним зерном. Її м’ясо характеризують як нежирне й багате на білок.

Географічні найменування іноді призводять до суперечок між країнами. Так, Італія та Словенія ведуть багаторічну суперечку через бальзамічний оцет з міста Модена.

Минулого року у ЄС зареєстрували як "захищені" найменування хліб з Латвії та вино з Британії.

Раніше до реєстру внесли болгарський розсільний сир сирене та норвезьку горілку.