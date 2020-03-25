У Франції коронавірусом за добу заразилися майже 3 тисячі людей, більше 230 померли

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померла 231 людина, загальна кількість заражень перевищила 25 тисяч.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

З початку епідемії у Франції померла 1331 людина. 86% жертв були у віці старше 86 років.

В даний час у Франції зареєстровані 25 233 випадки зараження коронавірусом. Станом на вечір 24 березня повідомлялося про 22 300 інфікованих людей.

В даний час у Франції госпіталізовано 11 539 осіб, у тому числі 2827 знаходяться в реанімації у важкому стані (+311 в порівнянні з попереднім днем). 3900 осіб видужали і виписані з лікарні.

"Криза буде довгою, і наступні кілька днів будуть важкими. У нас будуть колективні драми, індивідуальні драми", - сказав Жером Саломон, закликаючи французів об'єднатися.