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ЄС і НАТО домовилися разом боротися з дезінформацією щодо коронавірусу

Четвер, 26 березня 2020, 14:49

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив питання боротьби з дезінформацією щодо коронавірусу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього ранку про нашу відповідь на спалах коронавірусу. Співпраця ЄС і НАТО у ці складні часи важливіша, ніж будь-коли. Наші команди активізують спільну роботу з протидії дезінформації" - написав Боррель у Twitter.

Раніше в ЄС заявили, що російські медіа розгорнули значну кампанію з дезінформації, спрямовану проти Заходу, щоб погіршити вплив коронавірусу, створити паніку та посіяти недовіру в західних суспільствах. 

Спеціалізована база даних ЄС зафіксувала майже 80 випадків дезінформації щодо коронавірусу з 22 січня.

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