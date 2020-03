ЄС і НАТО домовилися разом боротися з дезінформацією щодо коронавірусу

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель обговорив питання боротьби з дезінформацією щодо коронавірусу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом цього ранку про нашу відповідь на спалах коронавірусу. Співпраця ЄС і НАТО у ці складні часи важливіша, ніж будь-коли. Наші команди активізують спільну роботу з протидії дезінформації" - написав Боррель у Twitter.

Spoke to Secretary General @jensstoltenberg this morning about responses to #coronavirus outbreak. EU - @NATO cooperation is more important than ever in these difficult times. Our teams will step up joint work to counter #disinformation. #EUDefence