ЕС и НАТО договорились вместе бороться с дезинформацией о коронавирусе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обсудил вопросы борьбы с дезинформацией о коронавирусе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом утром о нашем ответе на вспышку коронавируса. Сотрудничество ЕС и НАТО в эти сложные времена важнее, чем когда-либо. Наши команды активизируют совместную работу по противодействию дезинформации", - написал Боррель в Twitter.

Spoke to Secretary General @jensstoltenberg this morning about responses to #coronavirus outbreak. EU - @NATO cooperation is more important than ever in these difficult times. Our teams will step up joint work to counter #disinformation. #EUDefence