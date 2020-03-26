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ЕС и НАТО договорились вместе бороться с дезинформацией о коронавирусе

Четверг, 26 марта 2020, 14:49

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обсудил вопросы борьбы с дезинформацией о коронавирусе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом утром о нашем ответе на вспышку коронавируса. Сотрудничество ЕС и НАТО в эти сложные времена важнее, чем когда-либо. Наши команды активизируют совместную работу по противодействию дезинформации", - написал Боррель в Twitter.

Ранее в ЕС заявили, что российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

Специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.

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