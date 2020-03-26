МЗС Польщі викликало посла РФ через заяви російського сенатора

26 березня до Міністерства закордонних справ Польщі був викликаний посол Російської Федерації Сергєй Андрєєв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Польщі.

Розмова з послом стосувалася публічної заяви російського сенатора Алексєя Пушкова, який звинуватив Польщу в закритті повітряного простору для російських літаків, що перевозять медичну допомогу в Італію.

"Польська сторона висловила обурення у відповідь на безглузде звинувачення відомого російського політика, підкресливши, що поширення неправдивої інформації, яка вносить розбрат між держави і суспільства, є виключно недоречним в ситуації, коли нашим завданням має бути звільнення від небувалої загрози у вигляді смертельної епідемії, яка не знає кордонів", - йдеться у повідомленні.

Також спікер Сейму Польщі Ельжбета Вітек звернулася до спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко з вимогою дисциплінарно покарати Пушкова і звернути особливу увагу на необхідність діяти в дусі солідарності перед обличчям пандемії.

Зазначається, що посол РФ погодився з тим, що спроби використовувати поточну ситуацію для політичної боротьби приносять шкоду глобальним зусиллям на користь припинення COVID-19.

Раніше повідомлялося, що 80% російської допомоги Італії марні для боротьби з COVID-19.