МИД Польши вызвал посла РФ в связи с заявлениями российского сенатора

26 марта в Министерство иностранных дел Польши был вызван посол Российской Федерации Сергей Андреев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

Разговор с послом касался публичного заявления российского сенатора Алексея Пушкова, который обвинил Польшу в закрытии воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих медицинскую помощь в Италию.

"Польская сторона выразила возмущение в ответ на нелепое обвинение известного российского политика, подчеркнув, что распространение ложной информации, вносящей раздор между государствами и обществами, является исключительно неуместным в ситуации, когда нашей задачей должно быть освобождение от небывалой угрозы в виде смертельной эпидемии, не знающей границ", - говорится в сообщении.

Также спикер Сейма Польши Эльжбета Витек обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с требованием дисциплинарно наказать Пушкова и обратить особое внимание на необходимость действовать в духе солидарности перед лицом пандемии.

Отмечается, что посол РФ согласился с тем, что попытки использовать текущую ситуацию для политической борьбы приносят вред глобальным усилиям в пользу прекращения COVID-19.

Ранее сообщалось, что 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19.