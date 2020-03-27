Іспанія повернула в Китай неякісні тести на коронавірус. Точно такі купував Київ

Іспанські органи охорони здоров’я заявили в четвер, що вони повертають китайському виробнику велику партію швидких тестів на діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Pais.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що уряд відправив тести назад компанії-виробнику під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Це трапилося після того, як іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

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Зазначимо, про покупку для Києва швидких тестів саме цієї компанії 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ці тести мали розповсюдити по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

Іспанія придбала 640 тисяч швидких тестів, які надійшли до країни понеділок. Але чотири мадридські лікарні, які почали використовувати першу партію, виявили, що тести дали негативні результати у пацієнтів, які вже були підтвердженими хворими на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що не купувало матеріал безпосередньо у Китаю, а через іспанського дистриб'ютора, назву якого не зазначило.

Посольство Китаю в Іспанії оприлюднило заяву, в якій зазначило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, та що компанія не входить до "списку класифікованих постачальників", який Китай надав Іспанії.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в п'ятницю, що замінить деякі набори для тестування. Вона зазначила, що неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Фірма заявила, що провела недостатню комунікацію з клієнтами щодо того, як користуватися комплектами.

Тести повинні допомогти сформувати кращу картину пандемії в Іспанії, де за останніми даними, померли 4089 людей. Кількість інфікованих перевищує 56 000 осіб.