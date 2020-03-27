НАТО розгляне можливість додаткової підтримки України - Кулеба

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив главі МЗС Дмитру Кулебі, що союзники планують обговорити додаткову підтримку Україні у рамках Комплексного пакета допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Дмитро Кулеба з розумінням сприйняв рішення партнерів перенести на пізніші терміни засідання Північноатлантичної Ради НАТО за участі України та Грузії з огляду на складну епідеміологічну ситуацію в Європі та світі.

"Політика нового уряду України щодо НАТО залишається абсолютно незмінною", - зазначив міністр.

Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії він відзначив: надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО як додаткового інструмента поглиблення співробітництва у військовій сфері; відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні; оновлення Комплексного пакета допомоги НАТО для України.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків РФ, зокрема про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ.

"Було наголошено на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також міжнародне гуманітарне право", - йдеться у повідомленні.