Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українців з польського кордону вивезли 500 рейсами, черг немає - МВС

Польща хоче дозволити літнім і "самоізольованим" виборцям обирати президента поштою

РФ провела PR-операцію в Італії завдяки ультраправому депутату з Німеччини - Bild

Число померлих від коронавірусу у Франції наблизилось до 2 тисяч, заражених – майже 33 тисячі






У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 50 тисяч

Субота, 28 березня 2020, 12:45

За даними Інституту Роберта Коха, кількість заражень коронавірусом в Німеччині зросла майже до 48 582 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Число інфікованих за останню добу зросло на майже 6300. Число загиблих становить 325 - на 55 більше, ніж було у п’ятницю. 

Читайте також
Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Більшість випадків, як і раніше, зафіксовані в Баден-Вюртемберзі, Баварії і Північному Рейні-Вестфалії.

Водночас, за даними американського університету Джона Хопкінса, у Німеччині налічується близько 53 340 інфікованих. 395 осіб померли внаслідок COVID-19.

Різні цифри пояснюються тим, що за основу установи використовують різні дані.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель подякувала німцям за дотримання карантинних обмежень. За її словами, "ніхто не може сказати, як довго триватиме цей важкий час". 

"Коли я бачу сьогодні, як майже кожен із вас повністю змінив свою поведінку, як переважна більшість насправді уникає зайвих контактів, оскільки це може спричинити ризик зараження, я просто хотіла би сказати: "Дякую, від щирого серця дякую", - заявила Меркель у своєму подкасті. 

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина
powered by lun.ua