У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 50 тисяч

За даними Інституту Роберта Коха, кількість заражень коронавірусом в Німеччині зросла майже до 48 582 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Число інфікованих за останню добу зросло на майже 6300. Число загиблих становить 325 - на 55 більше, ніж було у п’ятницю.

Більшість випадків, як і раніше, зафіксовані в Баден-Вюртемберзі, Баварії і Північному Рейні-Вестфалії.

Водночас, за даними американського університету Джона Хопкінса, у Німеччині налічується близько 53 340 інфікованих. 395 осіб померли внаслідок COVID-19.

Різні цифри пояснюються тим, що за основу установи використовують різні дані.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель подякувала німцям за дотримання карантинних обмежень. За її словами, "ніхто не може сказати, як довго триватиме цей важкий час".

"Коли я бачу сьогодні, як майже кожен із вас повністю змінив свою поведінку, як переважна більшість насправді уникає зайвих контактів, оскільки це може спричинити ризик зараження, я просто хотіла би сказати: "Дякую, від щирого серця дякую", - заявила Меркель у своєму подкасті.

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас