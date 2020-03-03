Піца "Корона": італійців обурило сатиричне відео французького каналу

Сатиричне відео французького каналу Canal + про "піцу з коронавірусом" обурило Італію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На цьому відео, ретрансльованому італійськими ЗМІ з попереджувальним повідомленням "увага, наступні зображення можуть вразити вашу чутливість", можна побачити, як піцайоло кашляє і випльовує зелену слиз на піцу з духовки.

"Нова італійська піца, яка піде по всьому світу", - чути голос за кадром.

Італійський уряд висловив протест з приводу відео.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо назвав ролик неприйнятним і позбавленим смаку.

"Я розумію сатиру", але висміювати італійців таким чином, враховуючи ситуацію навколо коронавірусу, з якою ми зіткнулися, глибоко нешанобливо", - сказав Ді Майо

У вівторок французький канал вибачився перед італійцями, заявивши, що усвідомлює їх "біль і гнів" і пообіцявши видалити відео.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померли 52 людини, заражених більше 2 тисяч.