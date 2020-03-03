Пицца "Корона": итальянцев возмутило сатирическое видео французского канала

Сатирическое видео французского канала Canal + о "пицце с коронавирусом" возмутило Италию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На этом видео, ретранслированном итальянскими СМИ с предупредительным сообщением "внимание, следующие изображения могут поразить вашу чувствительность", можно увидеть, как пиццайоло кашляет и выплевывает зеленую слизь на пиццу из духовки.

"Новая итальянская пицца, которая пойдет по всему миру", - слышен голос за кадром.

Итальянское правительство выразило протест по поводу видео.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал ролик неприемлемым и безвкусным.

"Я понимаю сатиру, но высмеивать итальянцев таким образом, учитывая ситуацию вокруг коронавируса, с которой мы столкнулись, глубоко неуважительно", - сказал Ди Майо

Во вторник французский канал извинился перед итальянцами, заявив, что осознает их "боль и гнев", и пообещав удалить видео.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли 52 человека, зараженных более 2 тысяч.