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Суд по MH17: у Нідерландах зробили застереження у зв’язку з коронавірусом

Вівторок, 3 березня 2020, 21:04

Люди з симптомами коронавірусу, які нещодавно подорожували в райони поширення хвороби, не повинні бути присутніми на слуханнях у справі про авіакатастрофу MH17, які почнуться наступного тижня в Нідерландах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Нідерландів, передає "Європейська правда".

"У зв'язку зі спалахом COVID - 19 (коронавірусу) органи охорони здоров'я рекомендують людям, які були в зонах ризику і проявляють симптоми грипу або лихоманки, залишатися вдома", - йдеться в заяві, опублікованій у вівторок.

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над східною Україною в 2014 році, загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу.

Четверо підозрюваних, троє росіян і українець, повинні постати перед судом заочно 9 березня.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака розтягнеться на 25 тижнів.

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MH17 Коронавірус
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