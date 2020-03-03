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Суд по MH17: в Нидерландах сделали предупреждение в связи с коронавирусом

Вторник, 3 марта 2020, 21:04

Люди с симптомами коронавируса, которые недавно путешествовали в районы распространения болезни, не должны присутствовать на слушаниях по делу об авиакатастрофе MH17, которые начнутся на следующей неделе в Нидерландах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Нидерландов, передает "Европейская правда".

"В связи со вспышкой COVID - 19 (коронавирус) органы здравоохранения рекомендуют людям, которые были в зонах риска и проявляют симптомы гриппа или лихорадки, оставаться дома", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над восточной Украиной в 2014 году, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Четверо подозреваемых, трое россиян и украинец, должны предстать перед судом заочно 9 марта.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в збитті самолета растянется на 25 недель.

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