Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції від коронавірусу померли більше 2600 людей

Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії майже сягнула 100 тисяч

У США можливі понад 100 тисяч смертей від коронавірусу – урядовий експерт

Новий рекорд смертності в Іспанії: 838 загиблих за добу






У Франції від коронавірусу померли більше 2600 людей

Понеділок, 30 березня 2020, 07:37

У Франції від коронавірусної хвороби померли ще 292 пацієнти, загальне число померлих зросло до 2606.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

19 354 людей наразі госпіталізовані по всій країні з симптомами коронавірусної хвороби. Це на 1734 особи більше ніж днем раніше.

" 4632 важких випадки вимагають реанімації " – сказав Саломон, при цьому 359 людей потрапили до реанімації протягом останньої доби. 

За його словами, 34% важких випадків – це люди молодше 60 років.

Читайте також
Коронавірус у Німеччині: кількість випадків перевищила 52,5 тисячі

З початку епідемії у Франції видужали і повернулися додому вже 7132 людини.

Раніше прем'єр-міністр Франції  Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

Раніше прем'єр-міністр Франції  Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція
powered by lun.ua