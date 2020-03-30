Во Франции от коронавируса умерли более 2600 человек
Во Франции от коронавирусной болезни умерли еще 292 пациента, общее число умерших возросло до 2606.
Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .
19 354 человек сейчас госпитализированы по всей стране с симптомами коронавирусной болезни. Это на 1734 человека больше чем днем ранее.
"4632 тяжелых случаях требуют реанимации ", – сказал Саломон, при этом 359 человек попали в реанимацию в течение последних суток.
По его словам, 34% тяжелых случаев – это люди моложе 60 лет.
С начала эпидемии во Франции выздоровели и вернулись домой уже 7132 человека.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.