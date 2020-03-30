Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії кількість хворих перевищила 100 тисяч, рівень смертності не знижується

У Португалії розслідують ймовірне вбивство українця інспекторами митної служби

Громадянство ЄС за рік отримали 15 400 українців: більшість у Німеччині, Польщі та Італії

Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів






Епідемія у Нідерландах: кількість підтверджених випадків перевищила 11,7 тисяч

Понеділок, 30 березня 2020, 19:02

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Нідерландах зросла до 11750.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Національний інститут громадського здоров’я RIVM.

Читайте також
Нідерланди відкликають з лікарень маски китайського виробника через неналежну якість

За останню добу підтвердили 884 нових випадків захворювання, загальна кількість досягла 11750.

У лікарнях перебувають майже 4 тисячі хворих на коронавірус, більше 500 госпіталізували за останні 24 години.

Від ускладнень хвороби померли ще 93 людини, збільшивши загальну кількість загиблих до 864.

У регіоні Північний Брабанд спостерігається тенденція до зниження кількості хворих, які потребують госпіталізації. Натомість, досить висока частка госпіталізованих у Південній Голландії, Північній Голландії, Ґелдерланді та Лімбурзі.

Раніше, 25 березня, у Нідерландах заявляли про те, що обмежувальні заходи допомогли зупинити експоненціальне поширення коронавірусної інфекції.

Читайте також: Економіка має заснути: на які нові обмеження пішла Іспанія, щоби зупинити епідемію

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Нідерланди
powered by lun.ua