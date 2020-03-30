Эпидемия в Нидерландах: количество подтвержденных случаев превысило 11 700
Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах возросло до 11750.
Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Национальный институт общественного здоровья RIVM.
За последние сутки подтвердили 884 новых случаев заболевания, общее количество достигло 11 750.
В больницах находятся почти 4000 больных коронавирусом, более 500 были госпитализированы за последних 24 часа.
От осложнений болезни умерли еще 93 человека, увеличив общее количество погибших до 864.
В регионе Северный Брабанд наблюдается тенденция к снижению количества больных, нуждающихся в госпитализации. В то же время, довольно высокая доля госпитализированных в Южной Голландии, Северной Голландии, Гелдерланде и Лимбурге.
Ранее, 25 марта, в Нидерландах заявляли о том, что ограничительные меры помогли остановить экспоненциальное распространение коронавирусной инфекции.
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