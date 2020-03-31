Трамп продовжив санкційний режим, що дозволяє карати РФ за кібератаки

Президент США Дональд Трамп продовжив дію указу, який проголошує надзвичайну ситуацію у країні через загрозу кібератак і дозволяє карати держави за зловмисну активність у кіберпросторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому.

Цей указ був вперше виданий 1 квітня 2015 року президентом Бараком Обамою, щоб мати справу з "незвичайною і екстраординарною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, створюваної зростаючою поширеністю і серйозністю шкідливої кібернетичної діяльності, яка проводиться особами, що знаходяться повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів".

Він продовжений у грудні 2016 року, а президент Трамп долучився до нього в 2017 році.

До зловмисної кіберактивності відноситься втручання у вибори іноземних держав.

Білий дім заявив у понеділок (30 березня), що "кібернетична діяльність" як і раніше представляє надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки, яка в даний час не потребує додаткового тиску.

Відтак дія указу була продовжена ще на рік.