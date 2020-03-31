Трамп продлил санкционный режим, позволяющий наказывать РФ за кибератаки

Президент США Дональд Трамп продлил действие указа, который провозглашает чрезвычайную ситуацию в стране из-за угрозы кибератак и позволяет наказывать государства за злонамеренную активность в киберпространстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома.

Этот указ был впервые выдан 1 апреля 2015 года президентом Бараком Обамой, чтобы иметь дело с "необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой растущей распространенностью и серьезностью вредной кибернетической деятельности, которая проводится лицами, которые находятся полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов".

Он продлен в декабре 2016 года, а президент Трамп присоединился к нему в 2017 году.

К злонамеренной киберактивности относится вмешательство в выборы иностранных государств.

Белый дом заявил в понедельник (30 марта), что "кибернетическая деятельность" по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики, которая в настоящее время не требует дополнительного давления.

Поэтому действие указа было продлено еще на год.