Сенат Польщі відхилив пропозицію віддаленого голосування для літніх виборців

Сенат Польщі відхилив схвалену Сеймом поправку у Виборчий кодекс, яка б дозволяла голосування поштою на виборах літнім та самоізольованим людям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За видалення поправки проголосували 47 сенаторів, проти були 29.

Раніше можливість віддаленого голосування підтримав Сейм Польщі.

Згідно з ухваленим Сеймом рішенням, проголосувати поштою зможуть особи, які у день виборів перебувають на обов'язковому карантині чи в самоізоляції, а також громадяни віком понад 60 років.

Крім того, літні виборці могли б проголосувати за допомогою довірених осіб.

Опозиція закликала відтермінувати дату проведення виборів через пандемію. Вона звертала увагу на ризик для здоров’я громадян, які можуть заразитися на виборчих дільницях. Ще один аспект - нездатність кандидатів у президенти провести справжню виборчу кампанію.

Після відхилення Сенатом відповідний законопроєкт має повернутися у Сейм.

Раніше повідомлялося, що у разі проведення виборів у травні у них готові взяти участь лише 20% виборців.