Сенат Польши отклонил предложение удаленного голосования для пожилых избирателей

Сенат Польши отклонил одобренную Сеймом поправку в Избирательный кодекс, которая позволяла удаленно голосовать на выборах пожилым людям, а также избирателям, находящимся в самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За отклонение поправки проголосовали 47 сенаторов, против были 29.

Ранее возможность удаленного голосования поддержал Сейм Польши.

Согласно принятому Сеймом решению, проголосовать по почте смогут лица, которые в день выборов находятся на обязательном карантине или в самоизоляции, а также граждане старше 60 лет.

Кроме того, пожилые избиратели могли бы проголосовать с помощью доверенных лиц.

Оппозиция призвала отложить дату проведения выборов из-за пандемии. Она обращала внимание на риск для здоровья граждан, которые могут заразиться на избирательных участках. Еще один аспект - невозможность для кандидатов в президенты провести настоящую избирательную кампанию.

После отклонения Сенатом законопроект должен вернуться в Сейм.

Ранее сообщалось, что в случае проведения выборов в мае в них готовы принять участие лишь 20% избирателей.