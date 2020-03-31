Коронавірус: у Нідерландах рекордна кількість загиблих за добу

У Нідерландах за останні 24 години зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу.



Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Національний інститут громадського здоров’я RIVM.

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У Нідерландах за останні 24 години зареєстрували 175 смертей від коронавірусу. Це рекордна кількість за добу з початку епідемії.

Загальна кількість загиблих перевищила одну тисячу і досягла 1039.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні наближається до 12 600, за минулу добу підтвердили 845 нових випадків.



У лікарнях перебувають вже більше 4700 пацієнтів, кількість госпіталізованих за добу зросла на 722.

У регіоні Північний Брабанд кількість пацієнтів, що потребують госпіталізації, поступово знижується. Натомість, таких стає більше у Південній та Північній Голландії, Ґелдерланді та Лімбурзі. Така тенденція спостерігалася і в попередні дні.

У коментарі до статистики зазначають, що іноді дані надходять із затримкою, тому частина випадків госпіталізації та загибелі могли статися на декілька днів раніше, ніж потрапили у статистику.



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