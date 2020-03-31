У Нідерландах конгрес-центр для Євробачення прийматиме хворих з коронавірусом

Роттердамський конгрес-центр і багатоцільова арена Ahoy, де мав відбутись цьогорічний пісенний конкурс Євробачення, прийматиме пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NLTimes.nl.

Станом на понеділок у центрі є 88 ліжок для хворих. За необхідності їхню кількість можуть збільшити до 680.

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У центрі розміщуватимуть хворих, яким необхідний догляд, але які можуть обійтись без лікарняного лікування. Ahoy також може приймати пацієнтів з іншими захворюваннями.

Під лікарняні палати у центрі облаштовують чотири зали і, якщо необхідно, також арену. Окремий зал створюють для приймання людей без коронавірусу, щоб пацієнти були розділені.

Амстердамський конференц-центр RAI також готується приймати пацієнтів, щоб зняти тиск з лікарень.

Станом на 30 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу у Нідерландах зросла до 11 750.

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