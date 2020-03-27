У Німеччині спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу без жорсткого карантину

Міністерство внутрішніх справ Німеччини склало сценарії поширення коронавірусу в країні при різних карантинних заходах і наслідки поширення хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У дослідженні взяли участь вчені з різних сфер науки, які повинні були відповісти на питання про те, коли криза охорони здоров'я може перетворитися в державну і системну кризу, і як цьому можна запобігти. Дослідження було передано до Міністерства оборони і Федеральну канцелярію 22 березня.

У найгіршому сценарії вчені описують, що відбувається, якщо держава мало що зробить для боротьби з епідемією, наприклад, заборонить тільки великі події і обмежить поїздки.

В результаті такого сценарію 70% населення незабаром будуть інфіковані, понад 80% пацієнтів потребуватимуть госпіталізації в інтенсивній терапії, але лікарні не розраховані на таку кількість. Число загиблих в Німеччині перевищить мільйон осіб.

Інший сценарій описує суворе придушення нових інфекцій, включаючи велику кількість тестів і сувору ізоляцію заражених. Для цього в найближчі кілька тижнів необхідно буде збільшити кількість тестів і встановити мобільні лабораторії.

Спочатку дослідження передбачає збільшення тестової потужності до 100 000 в день, через кілька тижнів до 200 000 на день. За даними Федерального міністерства охорони здоров'я, в даний час в Німеччині проводиться 200 000 аналізів щотижня.

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"Щоб зробити тестування швидшим і ефективнішим, довгострокове використання великих даних і відстеження місця розташування вкрай важливо", - йдеться в доповіді.

Якщо слідувати цій моделі, згідно з підрахунками вчених, близько мільйона осіб в Німеччині заразяться, але помруть тільки 12 000 пацієнтів. Сувора процедура повинна зберігатися протягом двох місяців.

Але оскільки згодом лише невелика частина населення буде імунізована проти вірусу, "повинні зберігатися високі рівні пильності", йдеться в документі.

У Німеччині зареєстровано більше 43 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом. Понад 260 інфікованих померли.

Нагадаємо, німецький уряд представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів євро, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

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