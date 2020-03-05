Європарламент проведе дебати про імплементацію Мінських угод
Четвер, 5 березня 2020, 07:49
У Європейському парламенті наступного тижня відбудуться дебати щодо реалізації Мінських угод.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Відповідне питання є у порядку денного березневої сесії Європарламенту. Наступного тижня вона відбудеться у французькому Страсбурзі.
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Дебати пройдуть наступного вівторка, 10 березня, у другій половині дня. Їхня назва - "П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру".
У дебатах візьме участь високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який виступить із промовою.
Засідання Європарламенту транслюватиметься онлайн на мультимедійних ресурсах ЄС.
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