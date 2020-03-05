Европарламент проведет дебаты об имплементации Минских соглашений
Четверг, 5 марта 2020, 07:49
В Европейском парламенте на следующей неделе состоятся дебаты по реализации Минских соглашений.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Соответствующий вопрос есть в повестке дня мартовской сессии Европарламента. На следующей неделе она состоится во французском Страсбурге.
Дебаты пройдут в следующий вторник, 10 марта, во второй половине дня. Их название - "Пять лет имплементации Минских договоренностей и дорожная карта от войны к миру".
В дебатах примет участие высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который выступит с речью.
Заседание Европарламента будет транслироваться онлайн на мультимедийных ресурсах ЕС.
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