Европарламент проведет дебаты об имплементации Минских соглашений

В Европейском парламенте на следующей неделе состоятся дебаты по реализации Минских соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соответствующий вопрос есть в повестке дня мартовской сессии Европарламента. На следующей неделе она состоится во французском Страсбурге.

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Дебаты пройдут в следующий вторник, 10 марта, во второй половине дня. Их название - "Пять лет имплементации Минских договоренностей и дорожная карта от войны к миру".

В дебатах примет участие высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который выступит с речью.

Заседание Европарламента будет транслироваться онлайн на мультимедийных ресурсах ЕС.