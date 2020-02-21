Україна працює над новою редакцією Мінських угод - МЗС

Офіційний Київ працює над новою редакцією Мінських угод.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Робота над оновленням домовленостей триває незважаючи на публічні заяви Росії, яка виступає проти внесення змін, каже Пристайко.

За словами дипломата, вказані угоди мали бути виконані ще в 2015 році.

"Зараз 20-й - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", – пояснив Пристайко.

Зараз, каже очільник МЗС, Україна працює над тим, "щоб змусити усіх учасників погодитися, що мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

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Також міністр підкреслив, що на попередні зміни, які вносились до мінських домовленостей, а саме щодо "формули Штайнмайєра" та розведення сил, Росія погодилась.

"Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів", – сказав Пристайко.

Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на нормандській зустрічі у березні або раніше.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.

У свою чергу, представник Росії в Контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов заявив, що "жодних змін у Мінських домовленостях не буде і бути не може".